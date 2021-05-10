Российские Су-27 перехватили французские самолеты Mirage над Черным морем

Истребители Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа подняли в воздух для сопровождения над Черным морем самолетов тактической авиации Военно-воздушных сил Франции. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной России.

По данным ведомства, российские истребители подняли в воздух после обнаружения неизвестных целей, которые приближались к государственной границе. Военные идентифицировали «гостей», как самолеты тактической авиации Mirage-2000 Военно-воздушных сил Франции.

В сопровождении Су-27 европейские военные самолеты пролетели над акваторией Черного моря. Нарушения государственной границы не было.

Российские самолеты действовали в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.