Армия 10 января 2023, 10:25 Начальником штаба Сухопутных войск России стал Александр Лапин — СМИ Ura.ru: генерал-полковника Александра Лапина назначили начальником штаба Сухопутных войск РИА «Новости»

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Бывший командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин возглавил штаб Сухопутных войск Вооруженных сил России. Об этом со ссылкой на источник рассказал Ura.ru.

«Указ [о назначении] действительно подписан», — сказал он.

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По словам собеседника журналиста, Александр Лапин уже заступил на службу в новом качестве. Кто заменит его на посту командующего военным округом, он не уточнил. Официально Минобороны факт назначения не подтвердило, на портале правовой информации указ не опубликовали.

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Александр Лапин возглавлял ЦВО с 2017 года и получил звание Героя России за участие в спецоперации. В октябре глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал его награждение и обвинил генерал-полковника в неверной тактике, которая привела к отводу войск из Красного Лимана. Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский заступился за командующего и заявил, что удача на поле боя зависит от многих факторов, а не только от личных качеств командующего.