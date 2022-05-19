Начальники генштабов РФ и США провели телефонный разговор

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов провел телефонный разговор с председателем Комитета начальников штабов ВС США Марком Милли. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Начальники генштабов России и США обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, в том числе ситуацию на Украине. Разговор Герасимова и Милли состоялся в четверг по инициативе американской стороны.

Ранее, 13 мая, министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с американским коллегой Ллойдом Остином. Главы оборонных ведомств России и США обсудили вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине. Разговор также состоялся по американской инициативе, сообщало Минобороны РФ. В Пентагоне отмечали, что это стало первой беседой Шойгу и Остина с 18 февраля.