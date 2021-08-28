Начальник Генштаба ВС РФ подвел итоги «Армии-2021»

На международном форуме «Армия-2021» были представлены современные и перспективные образцы вооружения, военной и специальной техники российского производства, многие из которых уникальны и не имеют аналогов в мире. Об этом рассказал начальник Генштаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов.

Генерал принял участие в награждении компаний ОПК, отличившихся при выполнении гособоронзаказа.

«Это стало возможным благодаря тому, что предприятия оборонно-промышленного комплекса России своевременно и качественно и в срок выполняют государственный оборонный заказ», — передало его слова РИА «Новости».

Награды лучшим предприятиям вручил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко. Главный приз форума «Армия-2021» получила корпорация «Тактическое ракетное вооружение».

Ранее на форуме представили подводный беспилотник для обследования дна, способный уходить в автономное плавание на три месяца.

С 23 по 28 августа в Московской области проходит VII Международный военно-технический форум «Армия-2021». Торжественную церемонию открытия посетил президент России Владимир Путин.