Начальник Генштаба ВС приехал с проверкой в Ростовскую область

Отмечается, что он заслушает доклады командования о том, как проводятся мероприятия по проверке боевой готовности в соединениях, а также воинских частях. Помимо прочего, он проследит за правильностью проведения занятий по подготовке на полигонах Кадамовский и Кузьминский, пишет сайт «Политика сегодня».

Ранее замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин заявил, что проводимая в России внезапная проверка не направлена против других государств.