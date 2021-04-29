Начальник Генштаба подвел итоги проверок Вооруженных сил России

К проверке боеготовности войск и сил всех военных округов привлекли более 300 тысяч военнослужащих, 35 тысяч единиц вооружения и военной техники. Задействовали 180 кораблей и катеров, а также порядка 900 летательных аппаратов. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России, генерал армии Валерий Герасимов, подводя итоги проверки.

Он подчеркнул, что все войска приводили в полную боевую готовность с учетом установленных ограничений.

«В соответствии с решением министра обороны в рамках контрольных занятий проведена серия внезапных проверок боевой готовности войск и сил всех военных округов, флотов и ВДВ», — заявил Герасимов.

Генерал отметил, что на протяжении двух недель на 101 полигоне на всей территории России провели более четырех тысяч занятий, тренировок и учений различного масштаба. В них приняли участие войска военных округов, силы Северного флота и соединения всех родов войск Вооруженных сил.

«Одновременно с 5 по 16 апреля проведена комплексная проверка войск Восточного военного округа», — рассказал Герасимов.

Ранее пресс-служба округа сообщала, что военных в полной боевой готовности направляли в заданные районы. На месте личный состав проводил электронные пуски ракет по указанным целям.

Особое внимание комиссия уделила проверке умения быстро реагировать на новые данные от командования и умения быстро принимать решение в сложной обстановке.

Помимо этого, оценили боевую подготовку и слаженность действий мотострелкового и танкового соединений общевойсковой армии.

Генерал Валерий Герасимов отметил, что по итогам проверки можно констатировать, что индивидуальные показатели боевой подготовки значительно выросли по сравнению с 2020 годом.

Отдельно он отметил, что экипажи кораблей и подводных лодок почти в два раза увеличили сроки, проведенные в плавании, налет экипажей боевых самолетов вырос на два часа, количество прыжков с парашютом увеличилось на 8%.