Начались военные учения Черноморского флота

Суда Черноморского флота вышли из Севастополя и Новороссийска для проведения совместных маневров. Им предстоит выполнить ракетные и артиллерийские стрельбы.

Во время них экипажам предстоят учения по тралению и ведению морского боя. Их будут тренировать на поиск и уничтожение подводной лодки. Морякам предстоит обнаружить и нанести удар по условному береговому командному пункту и отразить воздушную атаку условного противника.

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Участие в учениях принял фрегат «Адмирал Эссен». Вместе с другими на маневры прибыли большой десантный корабль «Азов» и малое ракетное судно «Вышний Волочек», а также морские тральщики «Турбинист» и «Ковровец».

Поддержку кораблям окажут суда вспомогательного флота и истребители Су-30СМ, которые планируют задействовать в маневрах.