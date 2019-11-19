  • Начались военные учения Черноморского флота

    19 ноября 2019, 10:02

    Александра Ломейко

    На Черном море начались учения Черноморского флота РФ. В них принимают участие более 10 кораблей и авиационная техника, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу оперативно-стратегического объединения ВМФ.

    Суда Черноморского флота вышли из Севастополя и Новороссийска для проведения совместных маневров. Им предстоит выполнить ракетные и артиллерийские стрельбы.

    Во время них экипажам предстоят учения по тралению и ведению морского боя. Их будут тренировать на поиск и уничтожение подводной лодки. Морякам предстоит обнаружить и нанести удар по условному береговому командному пункту и отразить воздушную атаку условного противника.

    Военные учения по борьбе с диверсантами-водолазами прошли в Крыму

    Подробнее

    Участие в учениях принял фрегат «Адмирал Эссен». Вместе с другими на маневры прибыли большой десантный корабль «Азов» и малое ракетное судно «Вышний Волочек», а также морские тральщики «Турбинист» и «Ковровец».

    Поддержку кораблям окажут суда вспомогательного флота и истребители Су-30СМ, которые планируют задействовать в маневрах.