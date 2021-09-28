На новую гиперзвуковую ракету США нашли управу в России

В ближайшие пять лет в США на вооружение могут поступить гиперзвуковые ракеты. Нейтрализовать потенциальную угрозу способны российские комплексы С-500.

Военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко напомнил РИА «Новости», что американцы испытывают гиперзвуковые ракеты воздушного базирования.

«Они смогут провести полный цикл испытаний и начать серийное производство этих ракет на рубеже ближайших пяти лет», — заметил эксперт, назвав имеющиеся оценки предварительными.

Коротченко обратил внимание на необходимость для России увеличить выделение бюджетных средств в рамках гособоронзаказа на системы ПВО, которые могли бы гарантированно перехватывать цели подобного класса.

«То есть нужно ускорить поставки в войска новейших систем ПВО пятого поколения С-500, чтобы ко времени постановки на вооружение американских ракет мы были способны с уверенностью нейтрализовать эту потенциальную угрозу», — пояснил специалист.

Россия пока что является единственной страной в мире, где стоят на боевом дежурстве или находятся в высокой степени боевой готовности гиперзвуковые ракеты.

Ранее в Пентагоне заявили об успешных испытаниях ракеты, скорость которой в пять раз превышает скорость звука.