Гонки беспилотников прошли на форуме «Армия-2020»

В подмосковном парке «Патриот» в рамках международного военного форума «Армия-2020» прошел чемпионат «Дронбиатлон-2020». В соревнованиях приняли участие три команды из России и одна команда, в которую вошли представители Турции и ОАЭ.

Впервые в гонках участвовали дроны типа «летающее крыло» — корпус такого аппарата похож на самолет без хвостового оперения, крылья идут во всю длину фюзеляжа.

Впервые соревнования по дронбиатлону проходили в ночное время, сказано на сайте мероприятия. Пилоты демонстрировали свое мастерство в управлении летательными аппаратами на предельных скоростях и показывали слаженность командной работы при атаках на воздушные цели.

Особенно тяжелой для прохождения трассу делало большое количество лазерной подсветки. В этом году участники также состязались в дисциплине «драгрейсинг», где нужно было развить максимальное ускорение на стометровке.

В парке «Патриот» размеры дронов могут достигать одного метра, а их скорость — 100 километров в час, рассказали РЕН ТВ в Минобороны.