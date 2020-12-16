Названы сроки вступления ракет «Сармат» на боевое дежурство

Межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету «Воевода» (по классификации НАТО — «Сатана», РС-20В) и заступит на боевое дежурство Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в 2022 году.

Об этом в интервью газете «Красная звезда» командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

«В настоящее время предприятия промышленности продолжают набор готовности к государственным летным испытаниям ракетного комплекса „Сармат“. Уже сегодня в Ужурском ракетном соединении развернуты работы по подготовке головного ракетного полка к перевооружению. Постановка на боевое дежурство планируется в 2022 году», — отметил командующий РВСН.

Ракета «Сармат», разработка которой начала вы 2010 году в Центре имени Макеева, будет способна преодолевать системы противоракетной обороны и достигать цели как через Северный полюс, так и через Южный.

Дальность ее стрельбы составляет 18 тысяч километров, стартовая масса — 208,1 тонны, масса полезной нагрузки — более 10 тонн, длина ракеты — 35,5 метра, диаметр — три метра. Первые пуски «Сармат» должны состояться в 2019–2021 годах.

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