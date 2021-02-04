Многоцелевой автомобиль на базе «Стрелы» создадут для армии России

Военно-промышленная компания (ВПК) разработает новый многоцелевой автомобиль для российских военных. Машину создадут на базе бронемашины «Стрела», сообщил гендиректор компании Александр Красовицкий.

«Линейка автомобильной техники „Стрела“ создается в соответствии с опытно-конструкторской работой Министерства обороны РФ. В настоящее время в ее состав входит шесть машин, две из которых — базовый бронеавтомобиль и бронеавтомобиль-амфибия — уже готовы», — процитировал гендиректора ТАСС.

Красовицкий добавил, что в будущем в серии появится многоцелевой небронированный автомобиль. С помощью этой машины будет обновлен парк универсальных внедорожников. Кроме того, линейку «Стрела» дополнит легкий багги для выполнения спецопераций. Также будут включены бронированные и небронированные универсальные шасси. Их будут использовать для монтажа вооружения и систем.

«Благодаря широкому применению в конструкции узлов и агрегатов коммерческих машин, автомобили семейства „Стрела“ могут обслуживаться и при необходимости ремонтироваться на развитой сети станций техобслуживания по всей стране», — отметил Красовицкий.

По словам гендиректора ВПК, базовый бронеавтомобиль «Стрела» разработали за полтора месяца. Машина получилась дешевле бронеавтомобиля «Тигр».