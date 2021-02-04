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    04 февраля 2021, 04:45

    Многоцелевой автомобиль на базе «Стрелы» создадут для армии России

    Дарья Бунякова

    Военно-промышленная компания (ВПК) разработает новый многоцелевой автомобиль для российских военных. Машину создадут на базе бронемашины «Стрела», сообщил гендиректор компании Александр Красовицкий.
    Многоцелевой автомобиль на базе «Стрелы» создадут для армии России

    «Линейка автомобильной техники „Стрела“ создается в соответствии с опытно-конструкторской работой Министерства обороны РФ. В настоящее время в ее состав входит шесть машин, две из которых — базовый бронеавтомобиль и бронеавтомобиль-амфибия — уже готовы», — процитировал гендиректора ТАСС.

    Красовицкий добавил, что в будущем в серии появится многоцелевой небронированный автомобиль. С помощью этой машины будет обновлен парк универсальных внедорожников. Кроме того, линейку «Стрела» дополнит легкий багги для выполнения спецопераций. Также будут включены бронированные и небронированные универсальные шасси. Их будут использовать для монтажа вооружения и систем.

    «Благодаря широкому применению в конструкции узлов и агрегатов коммерческих машин, автомобили семейства „Стрела“ могут обслуживаться и при необходимости ремонтироваться на развитой сети станций техобслуживания по всей стране», — отметил Красовицкий.

    По словам гендиректора ВПК, базовый бронеавтомобиль «Стрела» разработали за полтора месяца. Машина получилась дешевле бронеавтомобиля «Тигр».