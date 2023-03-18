Армия 18 марта 2023, 17:04 На Бахмут? Колонна ранее не поставляемой Киеву бронетехники НАТО попала на видео «Военкоры „Русской весны“» показали технику НАТО, которую ранее не отправляли на Украину U.S. Department of Defense

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В Сети появилось видео с колонной западной бронетехники, которую ранее не поставляли Украине. Видео опубликовал Telegram-канал «Военкоры „Русской весны“».

«На Бахмут (украинское название Артемовска — прим. ред.)? Огромная колонна современной бронетехники НАТО, которую ранее не поставляли Украине», — уточнили авторы канала.

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Они перечислили, что в составе колонны американские колесные бронеавтомобили Oshkosh M-ATV, которыми в США заменили «Хамви», а также Wolfhound, Husky TSV и HMMWV M1152.

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Военкоры отметили, что неизвестно, куда именно продвигается техника. Они обратили внимание, что украинские СМИ не упоминают Артемовск, поэтому кадры могут быть засняты где угодно.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что поставка старой военной техники Словакией и Польшей для ВСУ не может повлиять на исход специальной военной операции.