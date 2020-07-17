«Мы покажем, что наша армейская машина разогрета». Внезапную проверку войск на боеготовность объяснили

Военный эксперт и полковник в отставке Виктор Баранец считает внезапную проверку боеготовности российских войск демонстрацией силы для тех, кто хочет «втянуть Россию в войну». Об этом он рассказал «360».

Эксперт поделился, что подобные внезапные проверки не в новинку для российской армии. Их ввели в 2013 году.

«В этой проверке участвуют не только войска Южного военного округа, но и Западного и Черноморского флота, и Каспийской флотилии, и ВДВ, а также морские пехотинцы Северного и Тихоокеанского флота», — рассказал эксперт. Он видит в решении президента о проверке армии скрытый посыл.

«Мы прекрасно знаем, что на южном стратегическом направлении сегодня очень беспокойно. Вы знаете, что затеяли братоубийственную бойню Азербайджан и Армения», — сказал Баранец. Он напомнил, что Баку угрожал нанести удар по атомной электростанции Армении.

«Ситуация затевается очень нешуточная и предугадать, как развернутся события, очень тяжело. Хорошо, если это закончится очередными переговорами и умиротворением враждующих республик», — пояснил эксперт. Он обратил внимание, что за спиной Азербайджана стоит Турция, которая поддерживает Баку.

«А за Арменией стоит Россия, потому что это страна - наш союзник по организации договора коллективной безопасности. И именно в этот пиковый момент Россия приняла решение провести внезапную проверку. Но это, на мой взгляд, не только проверка боеготовности войск, сил и средств Южного и Западного военных округов, это еще и месседж тем силам, которые на фоне азербайджано-армянского конфликта хотят втянуть Россию в войну», — пояснил бывший полковник. Он отметил, что такими действиями Россия хочет показать, что «армейская машина разогрета» и наши войска готовы к любому развитию событий.