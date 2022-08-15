«Мы показали, что обеспечиваем безопасность». Названы версии нарушения границ России британским самолетом-разведчиком

Число нарушение воздушных и морских границ России военными из стран НАТО за последнее время значительно выросло. Но по результатам служебных расследований выясняется, что подавляющее большинство таких случаев имеют техническое обоснование. Преднамеренное нарушение границ происходит очень редко. Об этом «360» заявил эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

Он подчеркнул, что пока окончательные выводы делать рано, потому что информации о нарушении британским самолетом-разведчиком воздушной границы России над Баренцевым морем пока недостаточно.

«Подробности мы узнаем от официального представителя Минобороны. Пока можно сказать, что нарушение границы завершилось, по этому случаю сделают все необходимые выводы. Если появится необходимость, МИД вышлет ноту властям Великобритании», — заявил эксперт.



Андрей Кошкин подчеркнул, что обычно нарушители границ объясняют свои действия потерей ориентиров, проблемой с аппаратурой. Он не исключил, что так произошло и на этот раз.



«Летчики мог оказаться в воздушном пространстве России по ошибке. Когда увидел, что с ним на сближение идет российский истребитель, который показал необходимость вернуться, то он полетел обратно», — отметил специалист.



По словам Кошкина, понять преднамеренность действий британского пилота можно было по присутствию неподалеку самолета обеспечения, который получал сигналы с борта-нарушителя. На это также указывает группа спутиников, которая фиксировала бы процесс. Но в любом случае, ответная реакция российских военных оказалась на высоте.

«Вытеснение — это успех наших летчиков. Их профессионализм, умение филигранно выполнять свои обязанности, управлять самолетов и реализовать весьма непростой, но важный прием, который позволил вытеснить нарушителя из пространства России. Мы показали, что мы находимся в постоянной готовности и обеспечиваем безопасность наших границ», — подытожил эксперт.



Министерство обороны России сообщило, что британский самолет радиотехнической разведки нарушил воздушную границу в районе мыса Святой Нос. За пределы страны его вытеснил российский истребитель МиГ-31бм.