Спецоперация, которую Россия проводит в Донбассе, не несет опасности для украинцев. Такое заявление сделал русский спецназ.

Спецназовцы обратились к солдатам вооруженных сил Украины (ВСУ). Они отметили, что не действуют в духе американцев и не несут в страну демократию. Украина, по их словам, останется украинской.

«В ближайшее время мы лишим власти режим, который продает вас иностранцам. Не тратьте свои жизни ради этой гнили, сохраните их для своей страны и своих близких. Хуже, чем нынешняя, у вас власти быть уже не может», — заявили они.

Называя Россию своим врагом и призывая на помощь страны, входящие в Североатлантический альянс, украинцы, как отметили российские солдаты, не оставили им выбора.

«Мы не враги. Еще немного и вы в этом убедитесь. Не трогайте нас, и мы вас не тронем», — добавили они.

Украинского военнослужащего, который пытался перейти на территорию РФ, расстреляли националисты. Такое заявление ранее сделали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, как сообщило RT, объяснил отказ украинской стороны от переговоров с Россией. Вместе с этим он отказался уточнять, о каких именно условиях шла речь.