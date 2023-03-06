Армия 06 марта 2023, 12:00 МВД заявило, что не создает добровольческие штурмовые батальоны МВД опровергло слухи об издании приказа о формировании добровольных штурмовых батальонов РИА «Новости»

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МВД не создает добровольческий ударно-штурмовой батальон. Информация об этом является фейковой, сообщает Telegram-канал «МВД Медиа».

Ведомство отреагировало на распространившиеся в Сети сообщения о якобы создании при МВД батальона, который должен появиться 8 марта.

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Ранее депутаты Госдумы во втором чтении приняли законопроект о введении уголовной ответственности за дискредитацию участников спецоперации, в том числе и добровольцев. Нарушителей закона ожидает до семи лет лишения свободы.

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Вдогонку депутат Султан Хамзаев предложил ввести равноценную ответственность за дискредитацию военных журналистов. По мнению политика, военкоры также должны иметь «информационный иммунитет».

Между тем Киев прикрыл словом «фейк» подготовку радиационной провокации против России. Несмотря на уже имеющиеся факты применения самодельных снарядов с химическими веществами, которые ВСУ сбрасывали с беспилотников, власти Украины продолжают отрицать это.