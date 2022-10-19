МВД перешло на усиленный режим на границах с Украиной | 360°

Армия 19 октября 2022, 11:11 МВД перешло на усиленный режим на границах с Украиной Глава МВД Колокольцев: личный состав перешел на усиленный режим несения службы

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Личный состав Министерства внутренних дел России перевели на усиленный режим несения службы, особенно на приграничных территориях. Об этом сообщил глава ведомства Владимир Колокольцев, передал ТАСС.

«Личный состав ряда территорий переведен на усиленный вариант несения службы. Особенно в приграничных территориях», — сказал он на правительственном часе в Государственной думе.

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Так, на прошлой неделе прошла серия крупных нападений на Белгород. ВСУ обстреляли город 13 октября, сработала система ПВО. Ракета повредила дом на улице Губкина, неразорвавшаяся часть упала на спортивную площадку. Спустя два дня снаряд попал в нефтебазу. В воскресенье пострадали двое мужчин и женщина в результате обстрела ВСУ. Очередные взрывы жители Белгорода услышали утром 18 октября.

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До этого Колокольцев сообщил, что для работы в новых регионах не хватает кадров. По его словам, к 2026 году в правоохранительные органы предстоит набрать 42 тысячи сотрудников.