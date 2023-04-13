13 апреля 2023, 17:59
МВД объяснило увеличение штатной численности спецполков
МВД связало увеличение штата спецполков с проведением спецоперации
Увеличение штатной численности сотрудников спецподразделений «Гром» и полков полиции связано с проведением специальной операции, в которой в том числе задействованы сотрудники МВД. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.
«Вопрос укрепления или комплектования тех или иных подразделений МВД России связан с текущей оперативной обстановкой на фоне специальной операции, в которой непосредственно задействованы также сотрудники МВД», — заявили в ведомстве.
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В декабре 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности МВД до 922 тысяч сотрудников в 2023 году, а также до почти 940 тысяч — к 2025 году. Документ главы государства публиковали на официальном портале правовой информации.
В тексте указа также поясняли, что все необходимые расходы в связи с расширением штата МВД на себя возьмет правительство России.
МВД РФ
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