Армия 13 апреля 2023, 17:59 МВД объяснило увеличение штатной численности спецполков МВД связало увеличение штата спецполков с проведением спецоперации РИА «Новости»

Читать 360tv в

Увеличение штатной численности сотрудников спецподразделений «Гром» и полков полиции связано с проведением специальной операции, в которой в том числе задействованы сотрудники МВД. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

«Вопрос укрепления или комплектования тех или иных подразделений МВД России связан с текущей оперативной обстановкой на фоне специальной операции, в которой непосредственно задействованы также сотрудники МВД», — заявили в ведомстве.

Реклама

В декабре 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности МВД до 922 тысяч сотрудников в 2023 году, а также до почти 940 тысяч — к 2025 году. Документ главы государства публиковали на официальном портале правовой информации.

В тексте указа также поясняли, что все необходимые расходы в связи с расширением штата МВД на себя возьмет правительство России.