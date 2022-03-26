МВД ЛНР сообщило о готовности передать тела погибших солдат ВСУ их семьям

Сотрудники министерства внутренних дел ЛНР нашли в районе Старобельска обнаружили семерых погибших украинских военнослужащих в колонне сгоревшей техники ВСУ. Личность одного из них удалось установить, тело готовы отдать родственникам, сообщили РИА «Новости» в Центре общественных связей МВД ЛНР.

По данным Центра, найдена сгоревшая боевая машина пехоты ВСУ, внутрь которой попал снаряд. Экипаж погиб. Местные жители рассказали, что отступающую военную колонну ВСУ обстрелял нацбат. Чуть дальше, в лесополосе, обнаружилась еще одна БМП с телом украинского военнослужащего, погибшего при обстреле.

Представитель МВД сообщил, что при солдате нашли документы и номера телефонов его родных. Удалось связаться с женой мужчины — по ее словам, муж не выходил на связь с 24 февраля, и она не знала о его судьбе.

«Сотрудниками МВД ЛНР совместно с судмедэкспертами тело погибшего механика-водителя ВСУ было извлечено из боевой машины пехоты и доставлено в морг города Старобельска. Луганская народная республика готова передать тело погибшего семье», — подчеркнул представитель ведомства.

Он добавил, что на том же участке полиция нашла еще одно тело военнослужащего ВСУ, уже без документов. А при осмотре сгоревшего автомобиля, находившегося в той же колонне, обнаружились еще пять тел.

«По данным фактам проводится дальнейшая проверка», — сообщили в МВД ЛНР.