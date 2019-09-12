Мураховский объяснил закупку армией США макетов АК-47
Главред издания «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский обсудил с ИА НСН планы американской армии закупить пять макетов автомата Калашникова для симуляции стрелкового огня.
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«Не секрет, что они устраивают подготовку своих войск таким образом, что в отличие от нашей армии используют не абстрактные мишени — ростовые фигуры из фанеры, а чучела военнослужащих, макеты техники, вот такие имитаторы вооружения», — рассказал специалист.
Он напомнил, что американские партнеры занимаются подобными делами еще со времен холодной войны. В частности, они изготовляют макеты сухопутного вооружения, на которых и тренируются их военнослужащие. Что касается российских полигонов, то Мураховский заверил, что такого у нас нет, поскольку во время подготовки военные РФ используют абстрактные мишени.