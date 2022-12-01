Эксклюзив 01 декабря 2022, 14:21 Мультиинструменталисты среди военных. Бойцы «Ахмата» — профессионалы, работающие без паники Военный журналист Борзенко: бойцы «Ахмата» организованны, мотивированы и не паникуют РИА «Новости»

Читать 360tv в

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что бойцы «Ахмата» уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) около Кременной. Он отметил, что успешное выполнение этой боевой задачи подтвердило статус спецподразделения как одного из самых эффективных в России. Заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко в беседе с «360» рассказал об особенностях «Ахмата» и способах ликвидации диверсантов.

Им подвластно любое оружие

По его словам, у бойцов спецподразделения изначально ведется хорошая подготовка, центр которой располагается в Чечне. Он отметил, что военные «Ахмата» серьезно натренированы и отлично проявляют свои качества на поле боя. Эксперт напомнил, что всего несколько раз подразделение несло большие потери, когда наступали «в лоб». Однако в остальных случаях они добиваются поставленных задач. Их особенность в том, что бойцы могут пользоваться любым видом оружия.

Реклама

«И такая вещь — они могут использовать любое оружие. Они натренированы, то есть и снайперами, и пулеметчиками. Ну как, мультиинструменталисты, как говорят в оркестрах. А вообще с точки зрения боевых действий они никогда не отступали нигде. Никогда не было ситуаций, чтобы у них была паника и прочее. Очень хорошо организованные подразделения, и мотивированы очень серьезно», — сказал Борзенко.

Реклама

Сопротивление боевикам

Военный эксперт считает, что их работа зависит от двух факторов — подготовки и особенностей менталитета. Он признался, что общался с некоторыми бойцами «Ахмата», а само подразделение имеет интересную историю.

«Они не просто с воздуха возникли. Изначально стояли люди из грозненской милиции, которые еще во времена Второй мировой войны вели сопротивление боевикам. Они положили основание для этого подразделения. Ну, а дальше все развивалось своим путем», — пояснил военный журналист.

Бойцы считают престижной службу в «Ахмате». Они проходят серьезный отбор, чтобы попасть в подразделение. Борзенко подчеркнул, что Кадыров лично встречается с военными и заезжает на полигоны, где они тренируются. Глава Чечни наблюдает за результатами их работы и курирует во многом подготовку этих подразделений, сообщил эксперт.

Ликвидация диверсантов

Сначала, отметил обозреватель, военные проводят наблюдение. Зачастую ДРГ «прихватывают» или заметив с земли, или увидев следы, или с воздуха — с дронов.

«Видят, группа идет в таком-то направлении, столько-то человек. Как правило, ДРГ от пяти до 20 человек — в зависимости от тех задач, которые им ставятся. Бывает пулеметчик, его прикрывает снайпер и несколько автоматчиков. Вот такой состав группы. Ну, а дальше и начинают блокировать, практически окружать, порой выталкивать боевиков на открытое место, где их просто-напросто уничтожают. То есть заведомо ставят пару пулеметов и их выталкивают на это открытое место», — рассказал военный журналист.

Цели диверсионно-разведывательной группы, по словам Борзенко, могут быть разными. Но в основном отечественные ДРГ используют особую схему: с тыла заходят, уничтожают военнослужащих из автоматов с глушителями, потом минируют танки, боеприпасы, гаубицы и уходят. И все это взрывается.

«То есть уничтожение личного состава противника. А могут [действовать] для того, чтобы захватить какой-то объект. Но это редко, потому что тут понятно, что их окружат и уничтожат», — добавил журналист.

Добычей информации занимаются другие специалисты, заключил Борзенко.