12 января 2024, 21:21
Мотострелки «Востока» отработали навыки применения реактивных огнеметных систем
Бойцы «Востока» отработали навыки применения реактивных огнеметных систем в ДНР
Мотострелки российской группировки «Восток» отработали использование реактивных огнеметных систем на полигоне в ДНР. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Оружие применяли под руководством опытных инструкторов. Бойцы стреляли из реактивного пехотного огнемета «Шмель» и реактивного противотанкового гранатомета «Муха», которые доказали свою эффективность в борьбе с бронетанковой техникой противника, в том числе произведенной на Западе.
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«Военнослужащие учились поражать цели на расстоянии более 500 метров, которое реактивный боеприпас преодолевает менее чем за три секунды», - сообщили в Минобороны.
Отмечается также, что боеприпас РПО-А «Шмель» имеет 93-миллиметровый калибр, но по фугасному и зажигательному действию он не хуже 152-миллиметровых артиллерийских снарядов.
Сегодня, 12 января, впервые стало известно об уничтожении управляемых ракет MALD бойцами ВС России. Об этом на брифинге рассказал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
ДНР
Полигоны
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