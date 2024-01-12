Армия 12 января 2024, 21:21 Мотострелки «Востока» отработали навыки применения реактивных огнеметных систем Бойцы «Востока» отработали навыки применения реактивных огнеметных систем в ДНР

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Мотострелки российской группировки «Восток» отработали использование реактивных огнеметных систем на полигоне в ДНР. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Оружие применяли под руководством опытных инструкторов. Бойцы стреляли из реактивного пехотного огнемета «Шмель» и реактивного противотанкового гранатомета «Муха», которые доказали свою эффективность в борьбе с бронетанковой техникой противника, в том числе произведенной на Западе.

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«Военнослужащие учились поражать цели на расстоянии более 500 метров, которое реактивный боеприпас преодолевает менее чем за три секунды», - сообщили в Минобороны.

Отмечается также, что боеприпас РПО-А «Шмель» имеет 93-миллиметровый калибр, но по фугасному и зажигательному действию он не хуже 152-миллиметровых артиллерийских снарядов.

Сегодня, 12 января, впервые стало известно об уничтожении управляемых ракет MALD бойцами ВС России. Об этом на брифинге рассказал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.