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    05 апреля 2022, 13:28

    Москалькова заявит в ООН об угрозах Украины казнить крымских офицеров

    Омбудсмен Москалькова проверит список якобы не подлежащих обмену офицеров в плену на Украине

    Александр Блинов

    Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова получила список крымских офицеров, попавших в плен на Украине, которые якобы не подлежат обмену и могут быть казнены. Об этом написало РИА «Новости».

    Москалькова заявит в ООН об угрозах Украины казнить крымских офицеров

    Москалькова рассказала, что ей передали список офицеров, которых удерживают в украинском СИЗО, отказываются обменивать и якобы даже могут казнить. Омбудсмен намерена проверить эту информацию, направив запросы как украинской стороне, так и международным органам.

    Все данные по фактам якобы не подлежащих обмену военных Москалькова передаст верховному комиссару ООН по правам человека и комиссару по правам человека Совета Европы, чтобы весь мир знал правду о происходящем на Украине.

    Российские военнослужащие, освобожденные из плена, ранее рассказали о зверствах украинских националистов. Радикалы издевались над солдатами, жестоко избивали, добивали раненых, связывали руки скотчем, по несколько дней не давали еды. Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин ранее заявил «360», что так поступают только фашисты.