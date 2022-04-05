Москалькова заявит в ООН об угрозах Украины казнить крымских офицеров

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова получила список крымских офицеров, попавших в плен на Украине, которые якобы не подлежат обмену и могут быть казнены. Об этом написало РИА «Новости».

Москалькова рассказала, что ей передали список офицеров, которых удерживают в украинском СИЗО, отказываются обменивать и якобы даже могут казнить. Омбудсмен намерена проверить эту информацию, направив запросы как украинской стороне, так и международным органам.

Все данные по фактам якобы не подлежащих обмену военных Москалькова передаст верховному комиссару ООН по правам человека и комиссару по правам человека Совета Европы, чтобы весь мир знал правду о происходящем на Украине.

Российские военнослужащие, освобожденные из плена, ранее рассказали о зверствах украинских националистов. Радикалы издевались над солдатами, жестоко избивали, добивали раненых, связывали руки скотчем, по несколько дней не давали еды. Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин ранее заявил «360», что так поступают только фашисты.