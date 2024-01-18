Армия 18 января 2024, 14:57 Мощность одного из видов российских авиаракет выросла вдвое Минобороны сообщило об увеличении мощности одного из видов авиаракет РИА «Новости»

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Мощность одного из видов российских авиационных ракет увеличили в два раза. Об этом гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов доложил главе Минобороны Сергею Шойгу, сообщили в пресс-службе ведомства.

В четверг, 18 января, Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на крупном производстве ракет для ВКС и ВМФ — подмосковном ГосМКБ «Радуга».

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Обносов доложил министру об испытании нового изделия с дальностью 310 километров, а также увеличении мощности авиаракеты в два раза.

«Мы удешевили ракету и в два раза увеличили мощность изделия», — пояснил Обносов.

Замглавкома ВКС по вооружению генерал-полковник Юрий Грехов обратил внимание, что боевая часть этой ракеты тоже возросла.

«Была 450 килограммов, стала 800», — пояснил он.

Шойгу, выслушав доклады, отметил, что такие ракеты должны присутствовать в достаточном количестве.

«У нас каждый день идет расход, каждый день поражение [цели]. Точно так же и здесь должно все быть организовано на производстве», — подчеркнул глава Минобороны.

Генеральный директор ГосМКБ «Радуга» Сергей Богатиков обратил внимание, что предприятие полностью выполнило гособоронзаказ за 2023 год, а с начала СВО объемы выпуска высокоточных средств поражения увеличены кратно, по некоторым показателям в восемь раз.

«По отдельным элементам за первое полугодие выполним задачу гособоронзаказа и перейдем сразу на 2025 год», – доложил он.