Важное 04 января 2023, 13:44 Мощное вооружение фрегата «Адмирал Горшков» защитит Россию от внешних угроз — Путин Путин: системы «Циркон» фрегата «Адмирал Горшков» защитят Россию от внешних угроз РИА «Новости»

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Выход на боевую службу фрегата «Адмирал Горшков», оснащенного гиперзвуковыми ракетными системами «Циркон», стало знаменательным событием, заявил президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что мощное вооружение корабля позволит надежно защитить страну от потенциальных внешних угроз.

«Сегодня у нас важное, если не сказать знаменательное, событие: фрегат „Адмирал Горшков“ начинает дальний морской поход», — сказал президент в ходе торжественной церемонии.

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Он подчеркнул, что корабль оснащен новейшим гиперзвуковым ракетным комплексом «Циркон», не имеющим аналогов. Это гиперзвуковая система морского базирования, пояснил глава государства. Помимо этого, фрегат имеет и другие виды вооружения последнего поколения.

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«Хочу поблагодарить прежде всего специалистов оборонно-промышленного комплекса, которые разработали и серийно начали производить это уникальное оружие. Как я уже сказал, аналогов ему нет ни в одной стране мира», — сказал Путин.