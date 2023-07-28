Армия 28 июля 2023, 03:15 Мощная гаубица «Мальва» скоро пополнит российские войска Ростех завершил испытания САУ «Мальва» и скоро отправит установку в войска ВС РФ Пресс-служба Минобороны

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Первая в истории России колесная самоходная артиллерийская установка «Мальва» успешно прошла все государственные испытания. Сейчас идет подготовка к отправке ее в войска Вооруженных сил РФ. Об этом сообщили в Telegram-канале Ростеха.

«Это 152-миллиметровое артиллерийское орудие создано на базе шасси БАЗ с колесной формулой 8×8. Она более маневренна, чем артустановки на гусеничном ходу, при этом обладает большим техническим ресурсом и меньшей стоимостью эксплуатации», — рассказали в корпорации.

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Там также отметили, что уход с позиции и наведение на цель занимают намного меньше времени, если сравнивать с буксируемыми гаубицами.

В Ростехе объяснили, что «Мальвы» будут использовать для поражения командных пунктов, ракетных и минометных расчетов, оборонительных сооружений, систем противовоздушной обороны и много другого. Установка стреляет на расстояние более 24 километров, а ее скорострельность — более семи выстрелов в минуту.