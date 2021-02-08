«Мощная боевая машина с современной авионикой». Военный эксперт — о вертолете Ми-28
Военный эксперт Василий Дандыкин обсудил с ИА Nation News характеристики российского боевого вертолета Ми-28.
Китайские СМИ отметили огневую мощь Ми-28, а также его способность атаковать наземные и воздушные цели. По мнению журналистов, российский вертолет превосходит своего американского конкурента Apache по всем характеристикам.
Дандыкин напомнил, что вертолет показал себя с хорошей стороны, пройдя обкатку в Сирии.
«Замечания были учтены и теперь это мощная боевая машина с современной авионикой, мощными отечественными двигателями», — обозначил собеседник информагентства.