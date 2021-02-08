facebook_pixel
    08 февраля 2021, 21:28

    «Мощная боевая машина с современной авионикой». Военный эксперт — о вертолете Ми-28

    Артур Блянихов

    Военный эксперт Василий Дандыкин обсудил с ИА Nation News характеристики российского боевого вертолета Ми-28.

    Китайские СМИ отметили огневую мощь Ми-28, а также его способность атаковать наземные и воздушные цели. По мнению журналистов, российский вертолет превосходит своего американского конкурента Apache по всем характеристикам.

    Дандыкин напомнил, что вертолет показал себя с хорошей стороны, пройдя обкатку в Сирии.

    «Замечания были учтены и теперь это мощная боевая машина с современной авионикой, мощными отечественными двигателями», — обозначил собеседник информагентства.