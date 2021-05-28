Морской транспорт вооружения «Геннадий Дмитриев» спустят на воду 1 июня

Морской транспорт вооружения «Геннадий Дмитриев» спустят на воду на судостроительном заводе в Рыбинске в первый летний день, 1 июня, написал «ПолитЭксперт» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

Отмечается, что это судно является самым большим среди тех, которые были построены за всю историю завода «Вымпел». О готовности спуска на воду перевозчика главкому ВМФ РФ адмиралу Николаю Ефремову сообщил заместитель главкома ВМФ по вооружению вице-адмирал Игорь Мухаметшин.

Транспорт назвали в честь капитана первого ранга Геннадия Дмитриева. На церемонии будет присутствовать его семья.