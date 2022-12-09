Армия 09 декабря 2022, 06:43 Морским пехотинцам США ради безопасности запретят носить мобильные телефоны Комендант морской пехоты США Бергер предложил запретить солдатам мобильные телефоны РИА «Новости»

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Спецоперация на Украине показала, что благодаря новым технологиям отследить позиции военных можно по сигналу мобильного телефона. Поэтому комендант корпуса морской пехоты США Дэвид Бергер предложил запретить солдатам их носить, рассказал сайт Marine Corps Times.

Свою идею он озвучил на встрече с военными журналистами в Вашингтоне. По словам офицера, корпус морской пехоты США нужно реформировать, и главная задача — сделать его менее заметным для потенциального противника. Американские военные проанализировали опыт конфликта на Украине и поняли, что современное оборудование позволяет отыскать позиции подразделений по сигналу мобильного телефона. Поэтому Дэвид Бергер предложил запретить морским пехотинцам носить их с собой. Эту меру могут внести в программу модернизации морской пехоты Force Design 2030.

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«Каждый раз, когда вы нажимаете кнопку, вы излучаете», — сказал он.

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По словам коменданта, сложней всего придется молодым военнослужащим, ведь они буквально росли с телефонами в руках. Опрос Pew Research показал, что 95% американских подростков пользуются смартфонами, 46% почти постоянно сидят в интернете — почти вдвое больше, чем семь лет назад.