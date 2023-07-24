Армия 24 июля 2023, 09:27 Морская авиация России получит новый противолодочный самолет Начальник морской авиации Пахомов: в России разработали новый противолодочный самолет Общественное достояние / Википедия

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Новый противолодочный самолет появится в России. Его концепцию уже разработали, рассказал начальник морской авиации флота Андрей Пахомов в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда».

«Цели и задачи под эти воздушные суда все есть. Он будет не сверхзвуковым, будет летать и на малых скоростях, и на больших», — отметил Пахомов.

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Самолет будут применять как в ближней, так и дальней морской зоне. Новый летательный аппарат заменит противолодочный Ил-38.

Все строящиеся и новые фрегаты и корветы вооружат гиперзвуковыми ракетами «Циркон», сообщал ранее главком Военно-морского флота. Но отказываться от крылатых ракет «Калибр» и «Оникс» не будут.

В России также стартовало производство новой самозарядной снайперской винтовки для новичков «Зверобой». Даже неопытные стрелки смогут поражать цели на расстоянии двух и более километров.