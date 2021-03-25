Морпехи Северного флота научились управлять оленьими и собачьими упряжками. Фото
Разведчики отдельной бригады морской пехоты Северного флота потренировались управлять оленьими и собачьими упряжками. Они научились этому в рамках первых практических занятий по освоению традиционных видов транспорта коренных народов Крайнего Севера.
«Подобные занятия с морскими пехотинцами пройдут впервые. Ранее оленьими и собачьими упряжками учились управлять разведчики арктической мотострелковой бригады Северного флота», — сообщили на сайте Министерства обороны России до начала учений.
Обучение проходило в оленеводческом хозяйстве, которое находится в центре Кольского полуострова — в районе поселка Ловозеро Мурманской области. Правила управления собачьими и оленьими упряжками морпехам показали опытные каюры, которые проживают в этом районе.
Собачьи упряжки специально привезли для практических занятий морских пехотинцев из расположения отдельной арктической мотострелковой бригады Северного флота.