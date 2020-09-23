Морпехи отработали высадку на побережье на учениях «Кавказ-2020»

«Силы отработали все элементы морской десантной операции — сосредоточение, посадку, переход морем, уничтожение сил противника, бой за высадку морского десанта и непосредственно высадка на берегу Зеленоморска», — рассказал начальник штаба Краснознаменной Каспийской флотилии контр-адмирал Николай Якубовский.

Уточняется, что отработка прошла успешно. По данным издания, были привлечены и задействованы все виды и роды Вооруженных сил. Якубовский отметил высокую выучку морских пехотинцев и корабельных группировок.