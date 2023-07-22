Армия 22 июля 2023, 09:23 Моряки России и Китая провели совместные артиллерийские стрельбы ВМФ России и ВМС Китая выполнили совместные артиллерийские стрельбы на учениях Пресс-служба Минобороны

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Российский Военно-морской флот совместно с Военно-морскими силами Китая отработал артиллерийские стрельбы в рамках учений «Север. Взаимодействие-2023». Об этом сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота.

«Объединенный отряд кораблей в ходе совместного военно-морского учения „Север. Взаимодействие-2023“ выполнил артиллерийскую стрельбу по условной цели в море, имитирующей надводный военный корабль условного противника», — сказано в сообщении.

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Россию на учениях представили корветы «Гремящий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», а также противолодочные корабли «Адмирал Пантелеев» и «Адмирал Трибуц».

На стороне Китая задействовали корабль комплексного снабжения «Тайху», сторожевые корабли «Жичжао» и «Цзаочжуан», а также эскадренные миноносцы «Гуйян» и «Цицикар».

Китайские военные вели огонь из корабельных артиллерийских установок калибра 76 миллиметров и 130 миллиметров. Российские моряки работали по мишени из 100 миллиметровых установок Ак-100 и А-190.

Кроме того, моряки выполнили задачу по сопровождению, поиску и вытеснению неизвестной подводной лодки условного противника.

Российско-китайские военно-морские учения «Север. Взаимодействие-2023» проходят в акватории Японского моря с 20 по 23 июля.