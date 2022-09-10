Моряки Балтфлота уничтожили подводных диверсантов в ходе учений | 360°

Армия 10 сентября 2022, 22:56 Поделиться Telegram

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Viber Моряки Балтфлота уничтожили подводных диверсантов в ходе учений Уничтожение подводных диверсантов стало темой учений кораблей Балтийского флота РИА «Новости»

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Плановые учения прошли в пунктах базирования кораблей Балтийского флота. Перед экипажами поставили задачу найти и уничтожить подводные группировки диверсантов. Об этом сообщило ИА «Политика сегодня» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

В мероприятии приняли участие около 10 военных кораблей, катеров и судов обеспечения, 10 единиц военной техники и более 100 военных.

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«В пунктах базирования кораблей Балтийского флота в Калининградской и Ленинградской областях проведена плановая тренировка по противоподводно-диверсионной обороне корабельных сил», — заявили в пресс-службе.

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В ходе учений экипажам сообщили об угрозе терактов на месте стоянки кораблей, которые готовят подводные диверсионные группировки противника.

По сигналу боевой тревоги военные экстренно подготовились к бою, направляя корабли на место предполагаемых диверсантов, а также выставили вооруженную вахту, чтобы не пропустить потенциального врага к месту дислокации.

После корабли и катера осмотрели акватории на предмет места расположения группировок, а также провели метание гранат. В конце части кораблей осмотрели водолазы на предмет повреждений или заложенных взрывных устройств.

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