Пуск гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» в Баренцевом море сняли на видео

Головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» выполнил испытательную стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» в акватории Баренцева моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Циркон» выпустили по морской мишени, расположенной на расстоянии около тысячи километров в Белом море. Ракетную стрельбу провели в рамках испытаний новых видов вооружения.

«По данным объективного контроля, гиперзвуковая крылатая ракета „Циркон“ успешно поразила морскую мишень. Полет гиперзвуковой ракеты соответствовал заданным параметрам», — отметили в ведомстве.