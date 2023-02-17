17 февраля 2023, 10:53
Мордвичев официально занял пост командующего ЦВО
Генерал-лейтенант Мордвичев официально стал командующим ЦВО
Генерал-лейтенант Андрей Мордвичев официально занял пост командующего Центральным военным округом. Данные об этом появились в базе «Спарк» и в ЕГРЮЛ, сообщил РБК. Ранее эту должность занимал генерал-полковник Александр Лапин.
О том, что Мордвичев стал командующим ЦВО, ранее сообщал депутат Госдумы Дмитрий Саблин. В конце января он опубликовал поздравления на своем сайте, назвав Мордвичева смелым человеком и боевым генералом.
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«Раненный при освобождении Мариуполя, вернулся в строй и сегодня на передовой вместе со своими бойцами», — отметил депутат.
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По данным Саблина, Мордвичев был ответственным за освобождение Мариуполя и за взятие «Азовстали», где находились боевики нацбатальонов и иностранные наемники. Был награжден орденом «За военные заслуги» и медалью Суворова.
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