Армия 17 февраля 2023, 10:53 Мордвичев официально занял пост командующего ЦВО Генерал-лейтенант Мордвичев официально стал командующим ЦВО РИА «Новости»

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Генерал-лейтенант Андрей Мордвичев официально занял пост командующего Центральным военным округом. Данные об этом появились в базе «Спарк» и в ЕГРЮЛ, сообщил РБК. Ранее эту должность занимал генерал-полковник Александр Лапин.

О том, что Мордвичев стал командующим ЦВО, ранее сообщал депутат Госдумы Дмитрий Саблин. В конце января он опубликовал поздравления на своем сайте, назвав Мордвичева смелым человеком и боевым генералом.

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«Раненный при освобождении Мариуполя, вернулся в строй и сегодня на передовой вместе со своими бойцами», — отметил депутат.

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По данным Саблина, Мордвичев был ответственным за освобождение Мариуполя и за взятие «Азовстали», где находились боевики нацбатальонов и иностранные наемники. Был награжден орденом «За военные заслуги» и медалью Суворова.