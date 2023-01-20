Армия 20 января 2023, 09:12 «Мой друг и товарищ». Российский военный забрал пса в зону специальной операции Телеканал «Звезда»: российский военный забрал пса из дома в зону специальной операции РИА «Новости»

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Российский военнослужащий решил не расставаться с домашним псом даже в зоне специальной операции, забрав его с собой. Видео показал телеканал «Звезда».

Мужчина рассказал, что подобрал щенка еще маленьким и вырастил из него надежного помощника.

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«Это метис лайки и волка. Мой друг и товарищ. Забрал из дома сюда, чтобы мы вместе были. Взял еще маленьким щенком его. Если что, сможет меня защитить», — рассказал он.

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Специальная операция России на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин объявлял ее задачами защиту мирного населения Донбасса.

Одним из последних успехов российских военных стало взятие города Соледара в Донецкой Народной Республике. Военный аналитик Анатолий Матвийчук объяснил, что после этого перед Россией открылся путь на Артемовск.

Ситуация грозит окружением крупной украинской группировке, которая будет вынуждена либо сдаться в плен, либо погибнуть.