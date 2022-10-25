Модернизированный истребитель Су-57 совершил первый полет | 360°

Армия 25 октября 2022, 18:35 Модернизированный истребитель Су-57 совершил первый полет ОАК сообщила о первом полете модернизированного истребителя Су-57 РИА "Новости"

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Модернизированный истребитель пятого поколения Су-57 совершил первый полет на аэродроме в Жуковском. Об этом сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

За штурвалом самолета был летчик-испытатель ОКБ Сухого Герой России Сергей Богдан. Полет продлился 56 минут и прошел без замечаний.

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В ОАК пояснили, что на самолете проходят испытания комплекса бортового оборудования с расширенным функционалом. Су-57 оснащен интеллектуальной поддержкой экипажа и возможностью применения широкой номенклатуры новых типов вооружения.

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Помимо этого, на истребителе обеспечили возможность установки двигателя второго этапа.

В конце сентября гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что ВКС РФ получат новые истребители Су-57 уже в этом году. Он отметил, что истребители находятся в высокой степени готовности. В дальнейшем темпы производства этих самолетов увеличат, сообщил RT.