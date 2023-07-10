Армия 10 июля 2023, 11:27 Модернизированные образцы оружия «Винторез» и «Вал» представят на форуме «Армия-2023»

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На Международном военно-техническом форуме «Армия-2023», который пройдет в Подольске, представят модернизированные образцы оружия — снайперскую винтовку ВССМ «Винторез» и автомат АСМ «Вал». Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу предприятия ЦНИИТОЧМАШ.

Как рассказали эксперты, оружие отличается компактностью, легкостью, увеличенным боезапасом и может применяться разведывательно-диверсионными подразделениями ВС РФ для малошумной и беспламенной стрельбы.

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Форум «Армия» пройдет с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре «Патриот».