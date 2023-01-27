Армия 27 января 2023, 07:02 Мобильная лаборатория не нашла в зоне СВО некачественное топливо Минобороны: мобильная лаборатория проверила качество топлива на аэродромах и базах СВО

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Специалисты мобильной лаборатории контроля качества горючего и службы ГСМ подразделений материально-технического обеспечения Западного военного округа проверили качество топлива на аэродромах и базах в зоне спецоперации. Они не нашли нарушений, рассказало Минобороны России .

Мобильную лабораторию создало 25-е ГосНИИ химмотологии. Ее оборудовали современными отечественными электронными приборами для того, чтобы проводить экспертизу прямо на месте, в полевых условиях. Специалисты пользуются экспресс- и стандартными методами проверки дизтоплива, бензина, топлива для реактивных двигателей, масел, горюче-смазочных материалов.

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Сотрудник института рассказал, что качество топлива проверили на всех аэродромах, магистральных нефтепродуктоводах, складах, базах горючего, непосредственно в местах заправки и применения военной специальной техники. Анализы показали, что военную технику заправляют качественным горючим.

«Случаи выхода горючего за пределы кондиции и применения некондиционных горюче-смазочных материалов или отказа вооружения и военной техники по их вине не обнаружено», — сказал он.

Минобороны показало также работу ремонтных подразделений ЗВО в зоне проведения спецоперации. Обслуживанием и восстановлением техники вместе со специалистами занимаются мобилизованные военнослужащие, представители заводов-изготовителей и добровольцы.