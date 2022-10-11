Мобилизованным рассказали об условиях отправки на передовую | 360°

Армия 11 октября 2022, 20:55 Поделиться Telegram

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Viber Мобилизованным рассказали об условиях отправки на передовую «Объясняем.рф» назвал подготовку мобилизованных главным условием для выхода на передовую РИА «Новости»

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Попасть на линию соприкосновения призванные в рамках частичной мобилизации россияне не могут. Сначала они должны специальный курс по восстановлению навыков в рамках своей военно-учетной специальности. Об этом сообщил портал «Объясняем.рф».

Там напомнили, что частичной мобилизации подлежат только люди, которые имеют военно-учетную специальность. Поэтому после прибытия в военную часть бойцы проходят специальные курсы по восстановлению ранее полученных навыков.

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Это нужно для адаптации военнослужащих к реальным условиям специальной военной операции и боевого слаживания в составе подразделения.

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Для мобилизованных проведут стрельбы из личного оружия, напомнят о правильном метании гранат, а также проведут курсы ориентирования на местности и оказания первой помощи.

Министерство обороны России уже показывало кадры проведения боевой подготовки мобилизованных военных на базе центра во Владимирской области. За курсы отвечают подготовленные инструкторы с боевым опытом.

Ответы на эти и другие вопросы о частичной мобилизации можно получить при помощи чат-бота платформы «Объясняем.рф». Он доступен во «ВКонтакте», Telegram и Viber.

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