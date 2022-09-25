Госдума предложила выплатить по 300 тысяч рублей мобилизованным | 360°

Армия 25 сентября 2022, 17:52 Поделиться Telegram

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Viber Мобилизованным предложили выплатить по 300 тысяч рублей ГД РФ: ЕР и КПРФ внесли проект о выплате 300 тысяч рублей для мобилизованных РИА «Новости»

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Депутаты партий «Единая Россия» и КПРФ внесли в Государственную думу России законопроект о единовременной выплате в размере 300 тысяч рублей для мобилизованных граждан. Об этом сообщило РИА «Новости».

Депутат от партии «Единая Россия» Мария Бутина уведомила, что ее коллеги уже на следующей неделе обсудят вопросы предоставления мобилизованным гражданам РФ кредитных каникул и гарантий сохранения рабочих мест.

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Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий также уточнил, что партией уже подготовлен законопроект о кредитных каникулах, идут консультации с другими фракциями, ожидается отзыв правительства.

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Проведение частичной мобилизации в России объявили 21 сентября. В военкоматы вызовут прежде всего россиян, которые имеют опыт участия в боевых действиях, отслуживших и имеющих военно-учетную специальность. Отсрочку дадут работникам организаций оборонно-промышленного комплекса, операторов связи и медиа, а также ИТ-специалистам.

Председатель нижней палаты Федерального собрания Вячеслав Володин заявил, что Госдума в приоритетном порядке рассмотрит вопрос о кредитных каникулах и сохранении трудовых гарантий для мобилизованных граждан.

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