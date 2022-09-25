Госдума предложила выплатить по 300 тысяч рублей мобилизованным | 360°

Все новости

Общество

26 сентября 2022, 07:58

Работу пункта временного размещения беженцев в Белгородской области показали на видео

Спецоперация

26 сентября 2022, 07:57

Дети пострадали при обстреле Горловки

Реклама

Спецоперация

26 сентября 2022, 07:44

Власти Херсонской области захотели стать частью России уже в ближайшее время

Технологии

26 сентября 2022, 07:40

Хакеры RaHDIt опубликовали досье на украинских разведчиков

Мир

26 сентября 2022, 07:34

Правоцентристская коалиция стала победителем на выборах в Италии

Спецоперация

26 сентября 2022, 07:31

МАГАТЭ убедилось в обстрелах Запорожской АЭС Украиной

Спецоперация

26 сентября 2022, 07:22

Украинские боевики атаковали Донецк

Происшествия

26 сентября 2022, 07:20

Склад отходов лесного производства загорелся в ХМАО — видео

Спецоперация

26 сентября 2022, 07:00

ВСУ обстреляли Гольмовский в ДНР

Армия

25 сентября 2022, 17:52

Мобилизованным предложили выплатить по 300 тысяч рублей

ГД РФ: ЕР и КПРФ внесли проект о выплате 300 тысяч рублей для мобилизованных

Читать 360tv в

Депутаты партий «Единая Россия» и КПРФ внесли в Государственную думу России законопроект о единовременной выплате в размере 300 тысяч рублей для мобилизованных граждан. Об этом сообщило РИА «Новости».

Депутат от партии «Единая Россия» Мария Бутина уведомила, что ее коллеги уже на следующей неделе обсудят вопросы предоставления мобилизованным гражданам РФ кредитных каникул и гарантий сохранения рабочих мест.

Реклама

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий также уточнил, что партией уже подготовлен законопроект о кредитных каникулах, идут консультации с другими фракциями, ожидается отзыв правительства.

Реклама

Проведение частичной мобилизации в России объявили 21 сентября. В военкоматы вызовут прежде всего россиян, которые имеют опыт участия в боевых действиях, отслуживших и имеющих военно-учетную специальность. Отсрочку дадут работникам организаций оборонно-промышленного комплекса, операторов связи и медиа, а также ИТ-специалистам.

Председатель нижней палаты Федерального собрания Вячеслав Володин заявил, что Госдума в приоритетном порядке рассмотрит вопрос о кредитных каникулах и сохранении трудовых гарантий для мобилизованных граждан.

Госдума РФ

Деньги

Частичная мобилизация в РФ

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама