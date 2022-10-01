Мобилизованных из Астраханской области отправили в Чечню для обучения | 360°

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Мобилизованных из Астраханской области отправили в Чечню для обучения

Власти Астраханской области: мобилизованных в регионе отправили в Чечню на подготовку

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Призванных в рамках частичной мобилизации жителей Астраханской области отправили для обучения в село Борзой Чеченской Республики. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы правительства региона.

Военнослужащие получили обмундирование и полное обеспечение. В данный момент они приступают к проведению боевого слаживания.

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«Призванные в ходе частичной мобилизации граждане в настоящее время проходят обучение и восстанавливают боевые навыки», — говорится в сообщении.

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Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале сообщил, что вторая группа мобилизованных отправилась в воинское подразделение в Волгоградской области.

«Настрой у ребят боевой, в победе уверены. Правительство региона, муниципалитеты, неравнодушные астраханцы собрали и направили им гуманитарную помощь — теплые вещи, лекарства, продукты», — написал глава региона.

Бабушкин отметил, что в воинских частях мобилизованные получили все необходимое, но поддержка земляков принесла им тепло и радость.

Частичная мобилизация в РФ

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