Мобилизованных из Астраханской области отправили в Чечню для обучения | 360°

Армия 01 октября 2022, 16:20 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Мобилизованных из Астраханской области отправили в Чечню для обучения Власти Астраханской области: мобилизованных в регионе отправили в Чечню на подготовку РИА «Новости»

Читать 360tv в

Призванных в рамках частичной мобилизации жителей Астраханской области отправили для обучения в село Борзой Чеченской Республики. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы правительства региона.

Военнослужащие получили обмундирование и полное обеспечение. В данный момент они приступают к проведению боевого слаживания.

Реклама

«Призванные в ходе частичной мобилизации граждане в настоящее время проходят обучение и восстанавливают боевые навыки», — говорится в сообщении.

Реклама

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале сообщил, что вторая группа мобилизованных отправилась в воинское подразделение в Волгоградской области.

«Настрой у ребят боевой, в победе уверены. Правительство региона, муниципалитеты, неравнодушные астраханцы собрали и направили им гуманитарную помощь — теплые вещи, лекарства, продукты», — написал глава региона.

Бабушкин отметил, что в воинских частях мобилизованные получили все необходимое, но поддержка земляков принесла им тепло и радость.

0 0 0 0 0 0