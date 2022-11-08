Мобилизованные военные освоили тактику «танковая карусель» в тыловой зоне СВО | 360°

08 ноября 2022, 08:36
Мобилизованные военные освоили тактику «танковая карусель» в тыловой зоне СВО
МО РФ показало кадры тренировки мобилизованных при изучении приема «танковая карусель»
Мобилизованные военнослужащие продолжают проходить подготовку, в том числе, осваивая разные тактики ведения боя. Минобороны РФ показало кадры тренировки военнослужащих в тыловой зоне проведения спецоперации.
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На кадрах можно видеть, как военные отрабатывают такие приемы, как «танковый прорыв» с прикрытием двух боевых машин и «танковую карусель», которая позволяет вести огонь в течение неограниченного времени.
При приеме танковая карусель несколько танков двигаются по кругу. При этом одна машина наносит удар, вторая отходит в тыл для перезарядки, еще одна готовится выйти на позиции. Таким образом, по противнику ведется непрерывный огонь, что вынуждает его открыть ответную стрельбу и раскрыть позиции.
Ранее Минобороны опубликовало видео подготовки личного состава военнослужащих региональной группировки войск и боевого слаживания подразделений на полигонах в Белоруссии
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