Армия 17 ноября 2022, 09:08 Мобилизованные в Калининградской области отработали навыки стрельбы в команде Минобороны сообщило, что на полигонах ЗВО оттачиваются навыки стрельбы у мобилизованных

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Часть призванных по частичной мобилизации военнослужащих до сих пор проходят подготовку, которая поможет им быстрее приспособиться к условиям реальных боестолкновений в зоне спецоперации. Кадрами боевого слаживания в Калининградской области поделились представители Минобороны.

Участники подготовительных учений отрабатывают маневры в парах и в составе более крупных подразделений. На предоставленном Минобороны видеофрагменте показана отработка навыков ведения прицельного огня по условному противнику в различных условиях: в любое время суток и при непростой погоде.

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Для повышения мастерства участникам учений дополнительно усложняют выполнение задач. Для этого уменьшают время появления целей. Кроме того, идет отработка поражения цели при различном расстоянии до нее и скорости движения объекта.

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Представители будущих разведывательных и мотострелковых подразделений, помимо занятий стрельбой, также участвуют в комплексных тренировках по рукопашному бою.