Армия 17 марта 2023, 16:50 Мобилизованные прибыли в первые отпуска из зоны спецоперации Минобороны сообщило о первых отпусках мобилизованных из зоны спецоперации РИА «Новости»

Читать 360tv в

Мобилизованные военнослужащие прибыли в первые отпуска из зоны проведения специальной операции. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны России.

«Призванные в рамках частичной мобилизации военнослужащие прибыли в свои первые отпуска из зоны проведения специальной операции», — сообщили в ведомстве.

Реклама

Так, в свой первый отпуск прибыли Бислан Хачуков и Адам Джегутанов из Карачаево-Черкесии. Военнослужащие посетили свою родную школу, проведя урок мужества для будущих защитников Родины.

Реклама

Для всех участников специальной операции установили регулярный отпуск на 14 суток не реже одного раза в шесть месяцев без учета времени на дорогу.

Кроме того, из зоны специальной операции в плановые отпуска продолжают прибывать кадровые военные Вооруженных сил России.

Ранее президент России Владимир Путин поручил министерству обороны проработать вопрос предоставления отпуска раз в полгода для участников специальной операции.