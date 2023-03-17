17 марта 2023, 16:50
Мобилизованные прибыли в первые отпуска из зоны спецоперации
Минобороны сообщило о первых отпусках мобилизованных из зоны спецоперации
Мобилизованные военнослужащие прибыли в первые отпуска из зоны проведения специальной операции. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны России.
«Призванные в рамках частичной мобилизации военнослужащие прибыли в свои первые отпуска из зоны проведения специальной операции», — сообщили в ведомстве.
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Так, в свой первый отпуск прибыли Бислан Хачуков и Адам Джегутанов из Карачаево-Черкесии. Военнослужащие посетили свою родную школу, проведя урок мужества для будущих защитников Родины.
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Для всех участников специальной операции установили регулярный отпуск на 14 суток не реже одного раза в шесть месяцев без учета времени на дорогу.
Кроме того, из зоны специальной операции в плановые отпуска продолжают прибывать кадровые военные Вооруженных сил России.
Ранее президент России Владимир Путин поручил министерству обороны проработать вопрос предоставления отпуска раз в полгода для участников специальной операции.
Минобороны РФ
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