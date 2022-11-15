Армия 15 ноября 2022, 08:54 Мобилизованные мотострелки провели учения на полигоне ЦВО Минобороны показало боевое слаживание моторстрелков из числа мобилизованных

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В мотострелковых подразделениях центрального военного округа (ЦВО) прошла боевая подготовка мобилизованных. Кадрами с учений поделилось Минобороны.

Боевое слаживание проводили в тыловой части спецоперации России в зоне боестолкновений с ВСУ.

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В рамках учений мобилизованных поделили на отделения и взводы. Такими группировками они отработали различные маневры, которые применяются во время реальных боев.

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На опубликованных представителями Минобороны кадрах видно, как участники учений произвели прорыв к назначенной цели на военной машине. Затем они десантировались прямо во время движения и провели подготовительные работы для дальнейшего движения к конечной точке, но уже под прикрытием техники.

Также в видеофрагмент от Минобороны попали учения стрелков. Эта часть мобилизованных упражнялась в стрельбе по поясным и ростовым мишеням. Цели установили на расстоянии до 200 метров от места выстрела.