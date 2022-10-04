«Мобилизацию машин» назвали чушью в Госдуме | 360°

Армия 04 октября 2022, 14:43 Поделиться Telegram

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Viber «Мобилизацию машин» назвали чушью в Госдуме Член комитета ГД по обороне Карлов: изъятие техники на нужды СВО не требуется

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Изъятие техники на нужды специальной военной операции России на Украине даже не обсуждается. Об этом член комитета Госдумы РФ по обороне Георгий Карлов рассказал изданию «Подъем».

«А все, что ходит — слухи, сарафанное радио и прочие недоразумения. Подобного рода чуши в стенах Думы нет, по крайней мере, пока. Никаких нет ни условий, ни необходимости этого, и нет по этому поводу ни внутри комитета по обороне разговоров, ни в Госдуме в целом. Пусть спят спокойно, ездят, перемещаются, делают все в соответствии с законом», — сказал он.

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По российским законам в рамках мобилизации возможно привлечение автотранспорта частных лиц и предприятий на военные нужды. В социальных сетях испугались, что власти могут воспользоваться этой возможностью.

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Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в осенний призыв заканчивающие службу срочники вернутся домой, а новые призывники будут служить в подразделениях, не задействованных в специальной военной операции России на Украине. Также, по его словам, все условия для качественного проведения призыва созданы.

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