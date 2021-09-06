Мобилизация про запас. Военный обозреватель Баранец объяснил, каких резервистов перебросят на учения

Минобороны перебросит дополнительные силы резервистов в Калининградскую область, чтобы проверить их на учениях «Запад-2021», которые стартуют там в пятницу. Об этом «360» сообщил военный обозреватель радио «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец.

В Минобороны сообщили, что под Калининград перебросят «граждан, заключивших контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве».

«Это военнослужащие запаса, которые ранее добровольно заключили договор с МО. По его условиям, они в мирное время, как правило, раз в месяц, участвуют в занятиях и сборах в воинских частях и специальных учебных центрах», — сообщил Баранец.

Такие резервисты получают ежемесячную выплату. Например, офицерам платят по четыре-пять тысяч рублей, а при прохождении трехдневных сборов — 7-10 тысяч рублей.

«Причем это еще не все. Полагается еще и единовременная денежная выплата при заключении нового контракта. Офицерам — от 34 до 66 тысяч рублей в зависимости от звания, а прапорщикам, сержантам и солдатам — от 18 до 39 тысяч рублей», — отметил эксперт.

Баранец объяснил, что таким образом в Минобороны решили проверить, «стоит ли овчинка выделки», учитывая немалые траты на таких резервистов, которых в России насчитывается более тысячи.

Деньги на такой мобилизационный резерв тратятся, поскольку в случае войны будут неизбежные потери, и нужны будут те, кто заменит вышедших из строя. И их должны заменить резервисты, которые регулярно обновляли свои знания и навыки, пояснил военный обозреватель.

Переброска резервистов

Министерство обороны объявило, что в Калининградскую область перебросят резервистов, которых доставят самолетами военно-транспортной авиации с ЮВО, ЦВО и Северного флота. Это плановое мероприятие, которое запланировали в ноябре 2020 года. Резервисты выполнят учебно-боевые задачи и усовершенствуют свои навыки по применению вооружения и военной техники.

Стратегические учения «Запад-2021» будут проходить с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России, а также пяти полигонах в Белоруссии. В учениях примут участие порядка 200 тысяч человек, будет задействовано более 80 средств авиации и 760 единиц военной техники. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, в учениях также примут участие новые боевые роботы, способные наносить удары по целям на дистанции до пяти километров.