Армия 19 ноября 2023, 15:25 Многофункциональный сверхзвуковой самолет тактической авиации запатентовали в России ОАК запатентовала многофункциональный сверхзвуковой самолет тактической авиации РИА «Новости»

Читать 360tv в

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) запатентовала многофункциональный сверхзвуковой самолет тактической авиации. Описание изобретения оказалось в распоряжении ТАСС.

Самолет предназначен для борьбы с воздушными, надводными и наземными целями на сверх- и дозвуковых скоростях полета в широком диапазоне высот. Разработка также выступит воздушным командным пунктом управления при действиях смешанных групп авиатехники.

Реклама

«Изобретение относится к области авиации, а именно к многофункциональным двухместным малозаметным самолетам тактической авиации», — объяснили разработчики.

Согласно описанию, наиболее близким к изобретению является самолет СУ-30МК. С ним инновационное воздушное судно будет иметь несколько общих признаков и характеристик.

Ранее в ОАК сообщили, что самолеты Ил-76МД-90А, которые должны сдать в этом году, поступят в ВС России в запланированные сроки. В производстве предприятия «Авиастар» находятся Ил-76МД-90А различной степени готовности.